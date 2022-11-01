Мелитополь, 1 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Более 200 боевиков сил специальных операций ВСУ проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината «Звезда» в Запорожье, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

U.S.Army ВСУ

По его словам, тренировки проходят на причале предприятия.

«Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, все оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега [Днепра] на левый», — цитирует его ТАСС.

Рогов уточнил, что спецназ выдвигается из села Владимирского под Запорожьем и осуществляет высадку около причала комбината.