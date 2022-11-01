Москва, , 09:57 — REGNUM В топ-5 направлений в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников внутри России вошли Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, туры по «Золотому кольцу России», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Каникулы Ольга Заузанова © ИА REGNUM

Также среди лидеров по объемам бронирования туров на школьные каникулы и ноябрьские праздники 2022 года оказались туры в Казань (Татария), в Кавминводы (Ставропольский край) и Дагестан.

Что касается туров за границу, что граждане стараются поехать с детьми к морю. В топ зарубежных направлений на школьные каникулы вошли Египет и Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательным учреждениям Белгородской области рекомендовано продлить школьные осенние каникулы на одну неделю.

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