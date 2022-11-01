София, 1 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Масштабный пожар произошел на территории крупного оружейного завода «Арсенал» в Казанлыке на западной части Болгарии. Об этом 1 ноября передает БНР.

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Детали происшествия не разглашаются. По некоторым данным, возгорание возникло на мусорной свалке предприятия. Огонь быстро распространился на прилегающие территории.

Жертв и разрушений нет. К ликвидации последствий происшествия приступили местные бригады огнеборцев.

Ведется следствие.

Напомним, 19 октября на «Арсенале» в ходе утилизации боеприпасов погибли три человека.