Вашингтон, , 09:56 — REGNUM https://regnum.ru/news/polit/3739315.htmlКандидат в сенаторы США Дайан Сэйр выступила за прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму и за поиск разрешения конфликта на территории б. УССР дипломатическим путём. Она заявила об этом 1 ноября в интервью РИА Новости.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия [Киеву]. Это задача номер один», — сказала она.

Также кандидат в американские сенаторы отметила, что проблема в этом вопросе идёт со стороны стран Запада, так как глава киевского террористического режима В. Зеленский ещё в марте–апреле хотел обсуждать нейтральный статус Киева, однако прибывший туда с визитом тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил его не вести переговоры с Москвой, пообещав поставить больше западного оружия боевикам ВСУ.

При этом Сэйр отметила, что она не считает «агрессором» в этой ситуации Россию, а спецоперацию ВС РФ — «вторжением», указав, что считает истоком конфликта нарушение США обещания о не расширении НАТО на восток, а также «свержение избранного правительства [на территории б. УССР] и замены его на пробандеровский режим, который… потратил восемь лет на вооружение и оснащение [боевиков ВСУ] для борьбы с Россией».

«Это (прекратить конфликт) будет чрезвычайно сложно. Я не могу представить, каково солдатам на фронте, по крайней мере тем из них, кто не нацисты. Я имею в виду российские войска и регулярные [киевские] силы, которые не принадлежит к «Азову» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другим экстремистским группировкам. Что они чувствуют по поводу происходящего, потому что народы [территории б. УССР] и России очень близки. Это одна семья», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновили инспекции на территории бывш. УССР для отслеживания поставок вооружений киевскому режиму.