Колпино, Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В результате разгерметизации подземного газопровода в Колпино пострадало 115 автомобилей, находившихся вблизи места ЧП, сообщили 1 ноября ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Пострадавший автомобиль в результате разгерметизации подземного газопровода пресс-служба прокуратуры СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 31 октября у ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова, 24, при проведении пневматических испытаний произошла разгерметизация подземного газопровода, прогремел взрыв, однако обошлось без пожара.

«Пострадало 115 автотранспортных средств», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что по факту ЧП прокуратура начала проверку.

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