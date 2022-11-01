Екатеринбург, 1 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Свердловской области добровольцы требуют отправить их в зону специальной военной операции. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Жители Верхней Пышмы и окрестностей обратились к нему за помощью. По их словам, они собрались на фронт, пришли в военкомат добровольно. Но их оставили в тылу охранять местные объекты.

«Земляки были готовы Родину защищать, а с ними так поступили. Понимаю все возмущения. Надо выправлять», — заключил Альшевских.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершилась частичная мобилизация. А с 1 ноября по всей стране начался осенний призыв на срочную службу. Он продлится до 31 декабря.

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