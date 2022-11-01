Бухарест, , 09:54 — REGNUM Сразу 65 судей различных инстанций Румынии объявили о намерении уйти в отставку по причине несогласия с экономической политикой действующего румынского правительства. Об этом 1 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, наибольшее число поданых заявлений о сложении служителями Фемиды своих полномочий зарегистрировано в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны. Свою позицию юристы объясняют планируемой кабмином Румынии отменой специальных пенсий в отношении высших чиновников судебной системы.

Напомним, на сегодняшний день сотни судей в Румынии получают пенсии, в несколько раз превышающие суммы их зарплаты. В ряде регионов соответствующие бывшие должностные лица имеют ежемесячный совокупный доход до $3 тыс.

Эксперты уже назвали нынешнее массовое увольнение действующих судей «беспрецедентным явлением в новейшей истории Румынии».