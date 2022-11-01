Москва, 1 ноября 2022, 09:54 — REGNUM В Совфеде открестились от предложения разблокировать зарубежные социальные сети.
«Совета блогеров при Совете Федерации не существует. При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров», — отмечает телеграм-канал верхней палаты парламента.
При этом уточняется, что Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор совета блогеров, действительно является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Также указывается, что инициативы блогера Рытвиной «не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате».
«В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», — говорится в сообщении.
Блокировку социальных сетей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил пересмотреть в своём обращении к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву совет блогеров при Совете Федерации, сообщили «Ведомости».
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