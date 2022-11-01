Москва, , 09:54 — REGNUM В Совфеде открестились от предложения разблокировать зарубежные социальные сети.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«Совета блогеров при Совете Федерации не существует. При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров», — отмечает телеграм-канал верхней палаты парламента.

При этом уточняется, что Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор совета блогеров, действительно является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Также указывается, что инициативы блогера Рытвиной «не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате».

«В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», — говорится в сообщении.

Блокировку социальных сетей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил пересмотреть в своём обращении к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву совет блогеров при Совете Федерации, сообщили «Ведомости».

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