Симферополь, 1 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в аэропорт Симферополя продлила в очередной раз Росавиация, сообщили 1 ноября в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в международном аэропорту Симферополь

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт «Симферополь» до 9 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аэропорт в Крыму прекратил принимать и отправлять рейсы с 24 февраля. Помимо аэропорта Симферополя, ограничения действуют ещё для десяти аэропортов городов центра и юга России.