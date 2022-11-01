Херсон, , 09:51 — REGNUM При попытке наступления на бериславском направлении ВСУ понесли потери. Об этом 1 ноября сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

Он рассказал о попытке наступления ВСУ в Херсонской области на бериславском направлении. По словам Стремоусова, которые приводит ТАСС, потери противника составили около 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Запорожье спецназ ВСУ проводит тренировки по десантированию, в них принимает участие около 200 человек.