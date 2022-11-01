Москва, , 09:51 — REGNUM В той ситуации, которая сложилась в настоящее время в РФ, естественным выходом для предпринимателей стало «зажимание» потребления и переход на сберегательную модель поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сокращение располагаемых доходов населения происходит на протяжении нескольких лет, — сказал Лебедев. — Стоит признать, что события 2022 года наложились на последствия пандемии, когда многие работники перешли на сокращённый рабочий график с соответствующим уменьшением зарплаты. Другими словами, если ранее спрос мог быть частично поддержан за счёт запасов, то в 2022 году такой подушки безопасности у большинства жителей РФ уже нет. Естественным выходом из сложившейся ситуации является зажимание потребления и переход на сберегательную модель ведения бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время в РФ стабильно себя могут чувствовать лишь дискаунтеры с самыми низкими ценами.

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