Москва, 1 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Писарев умер в возрасте 33 лет. Об этом 1 ноября сообщили в команде спортсмена.

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«Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Отмечается, что по предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления. При этом жена Писарева находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний бой он провёл в феврале 2020 года. Он был чемпионом Москвы по рукопашному бою и по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.