Владикавказ, 1 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. На КПП «Верхний Ларс» стабилизировалась ситуация. В очереди на пересечение границы стоят всего 240 грузовых автомашин. По сравнению с периодом, когда после объявленной мобилизации на пункте пропуска собрались десятки тысяч человек, нынешняя очередь из автомобилей является минимальной. Об этом заявил 31 октября в ходе еженедельного аппаратного совещания вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Sputnik КПП «Верхний Ларс»

По его словам, в течение прошедшей недели через КПП «Верхний Ларс» проехали в обоих направлениях 18 140 единиц автотранспорта. Границу с Грузией пересекли 47 400 человек.

В настоящее время Транскавказская автомагистраль и Военно-Грузинская дорога открыты для всех видов транспорта, все службы на российско-грузинской границе работают в штатном режиме.