Тараз, Казахстан, , 09:49 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана утром 1 ноября в результате столкновения автомобиля с поездом погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По данным ведомства, ДТП произошло на железнодорожном переезде возле села Карасу Меркенского района. На месте работают следователи.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, части 4 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз», — говорится в сообщении.