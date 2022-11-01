Мегион, Югра, , 09:49 — REGNUM В Югре вынесен приговор экс-инспектору отдела Службы жилищного и строительного надзора в Мегионе за взяточничество. Женщина выдавала незаконные разрешения ввода в эксплуатацию недостроенных жилых домов, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жилой дом

Установлено, что подсудимая была уполномочена осуществлять региональный государственный строительный надзор при возведении объектов капитального строительства. Чиновница, при отсутствии законных оснований, изготовила и передала застройщикам заключения о соответствии трёх домов по ул. Ленина в посёлке Высокий и одного дома в пятом микрорайоне города Мегиона требованиям технических регламентов и проектной документации. Однако на момент выдачи документации дома ещё не были возведены. За это она получила от представителя застройщиков взятку в виде денег и услуг в общей сумме около 2,3 млн рублей.

Мегионским городским судом женщина была признана виновной о ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн рублей с лишением права занимать должности государственной службы в течение семи лет. Кроме того, её автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей конфискован в доход государства.