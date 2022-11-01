Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 10 ноября начнется прием заявок на разработку концепции создания и внедрения системы утилизации органических отходов в регионе, анонсировали 1 ноября в пресс-службе областной администрации.

Kaluga-poisk.ru Органические отходы планируют перерабатывать в компост

Состав рабочей группы по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов будет расширен, в него войдут представители профильных комитетов, депутаты, экологи, а представители научного сообщества будут привлечены в качестве независимых экспертов.

«Все предложения по совершенствованию системы утилизации органических отходов будут рассматриваться с учетом их практического применения на территории Ленинградской области», — уточнили в пресс-службе, добавив, что при выборе технологий предстоит провести широкое общественное обсуждение, на завершающей стадии свое слово скажут ученые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти в 2019 году стартовала мусорная реформа в рамках которого до 2024 года в регионе закроют восемь полигонов по приему ТКО.