Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба лиги.

Андрей Свечников nhl.com

Свечников забросил шайбу и реализовал победный бросок в серии послематчевых буллитов в игре против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

Первой звездой признан форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, который оформил хет-трик и отдал три результативные передачи в матче против «Детройт Ред Уингз» (8:3).

Второй звездой стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Карл Грундстрём, забросивший две шайбы в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:1).

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