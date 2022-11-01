Донецк, 1 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 70 тысяч человек планируется отселить из районов Херсонской области, расположенных в 15-километровой зоне у Днепра.