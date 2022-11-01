Воронеж, 1 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Известный воронежский журналист, заместитель директора газеты «Берег» Александр Саубанов в Воронеже 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили губернатор Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«С глубокой печалью воспринял известие о кончине Александра Григорьевича — блестящего журналиста, порядочного и отзывчивого человека. Признанный профессионал, он искренне любил свое дело, а его материалы были своего рода знаком качества. Его смерть — большая потеря для нашей области. В памяти многих земляков он навсегда останется настоящим мастером, представлявшим классическую воронежскую журналистику», — выразил соболезнования родным и близким журналиста Александр Гусев.​

«Авторский почерк Александра Григорьевича — это не только талантливый текст, но и четкая гражданская позиция — взвешенная, ответственная, дающая почву и для размышлений, и для принятия решений. И это очень важно для всех нас, кто внимательно следил за его творчеством. Смерть Александра Григорьевича — большая утрата для меня, для всего городского сообщества», — написал в своём телеграм-канале Вадим Кстенин.

Александр Саубанов скончался на 63-м году жизни.