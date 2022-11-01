Москва, , 09:42 — REGNUM Более 10 000 руководителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» смогут начать цифровизацию своих компаний при поддержке ведущих экспертов в области цифровой трансформации бизнеса. Эта возможность стала доступна после заключения соглашения о сотрудничестве между АНО «Цифровые технологии производительности» и Центром повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России.

«Мы готовы предоставить российским предприятиям экспертизу в области внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнес-процессов. Наши эксперты-практики в рамках соглашения будут оценивать проекты по повышению эффективности бизнеса, тем самым повышая цифровую эрудированность руководителей и мотивируя их к дальнейшим преобразованиям в этой сфере», — подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко (платформа цифровых решений эффективность.рф).

«В рамках нацпроекта постоянно разрабатываются новые решения для развития российских производств. Так, 90% опрошенных нами руководителей предприятий заинтересованы в развитии цифровых компетенций для роста эффективности бизнеса. Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы «Лидеры производительности» воспользоваться экспертной поддержкой от наших партнеров ЦТП и получить необходимые консультации по внедрению цифровых проектов. Такие решения помогут быстро и без лишних инвестиций начать процесс цифровой трансформации российских компаний», — отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Автономная некоммерческая организация «Цифровые технологии производительности» — оператор платформы цифровых решений Национального проекта «Производительность труда». Основной задачей ЦТП является построение цифровой платформы для повышения эффективности взаимодействия потребителей и производителей цифровых решений эффективность.рф. Сервисами платформы уже воспользовались более 300 предприятий из 73 регионов России.