Москва, 1 ноября 2022, 09:42 — REGNUM Более 10 000 руководителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» смогут начать цифровизацию своих компаний при поддержке ведущих экспертов в области цифровой трансформации бизнеса. Эта возможность стала доступна после заключения соглашения о сотрудничестве между АНО «Цифровые технологии производительности» и Центром повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России.
«Мы готовы предоставить российским предприятиям экспертизу в области внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнес-процессов. Наши эксперты-практики в рамках соглашения будут оценивать проекты по повышению эффективности бизнеса, тем самым повышая цифровую эрудированность руководителей и мотивируя их к дальнейшим преобразованиям в этой сфере», — подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко (платформа цифровых решений эффективность.рф).
«В рамках нацпроекта постоянно разрабатываются новые решения для развития российских производств. Так, 90% опрошенных нами руководителей предприятий заинтересованы в развитии цифровых компетенций для роста эффективности бизнеса. Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы «Лидеры производительности» воспользоваться экспертной поддержкой от наших партнеров ЦТП и получить необходимые консультации по внедрению цифровых проектов. Такие решения помогут быстро и без лишних инвестиций начать процесс цифровой трансформации российских компаний», — отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.
Автономная некоммерческая организация «Цифровые технологии производительности» — оператор платформы цифровых решений Национального проекта «Производительность труда». Основной задачей ЦТП является построение цифровой платформы для повышения эффективности взаимодействия потребителей и производителей цифровых решений эффективность.рф. Сервисами платформы уже воспользовались более 300 предприятий из 73 регионов России.
Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» (https://liderypro.ru/)Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития России для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Обучение направлено на развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка. Возможностью обучить свои управленческие команды за счет федеральных средств воспользовались уже более 1500 предприятий несырьевых отраслей из 75 регионов страны. Выпускниками программы стали более 7000 руководителей, реализовано более 900 проектов по повышению эффективности бизнеса.