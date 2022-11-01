Тольятти, Самарская область, 1 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба команды.

Хоккей

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов», — сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв.

Он отметил, что у лиги могут быть вопросы технического свойства, но клуб будет их устранять в рабочем порядке. По словам Чеботарёва, реальные шаги по включению «Лады» в КХЛ уже сделаны.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал поручение Минспорта РФ проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ.

Напомним, «Лада» выступала в КХЛ в 2008-2010 и 2014–2018 годах. В текущем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Лада» занимает пятое место в турнирной таблице.