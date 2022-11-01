Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 1 ноября 2022 года начали взимать плату за парковку на 153 улицах Адмиралтейского района, относящихся к центральной части города. О расширении зоны платного парковочного пространства напоминает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Зона платной парковки в Петербурге

Как ранее заявлял глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, припарковать автомобиль в Адмиралтейском районе платно можно будет на 153 улицах. С начала ноября в платный режим перешли 10,5 тыс. парковочных мест. В ближайшее время улицы Адмиралтейского района целиком станут платными для парковки.

Санкт-Петербург активно расширяет зону платной парковки. Ранее полностью платным стал Центральный район. В планах властей — ввести плату за парковку автомобилей также в Петроградском и Василеостровском районах. К этому приступят в 2023 году.

Напомним, что жители Петербурга стали чаще платить за парковочные места. Число тех, кто не оплачивает их использование, сократилось до 7-10%. При этом штраф за игнорирование оплаты составляет 3000 рублей, а час пользования парковкой обойдётся в 100 рублей. С 20 часов до 8 часов утра парковаться можно бесплатно.