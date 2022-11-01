Тбилиси, 1 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Нападки оппозиционных партий Грузии на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили вызваны желанием отомстить ему за поражение на парламентских выборах 2012 года. Об этом 31 октября заявил перед журналистами вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

Он прокомментировал начало рассмотрения законопроекта о деолигархизации. Оппозиционные партии изначально добивались, чтобы его приняли, рассчитывая, что под него попадёт только Иванишвили.

«Оппозиция потому с самого начала выделялась громкими заявлениями и потому перешла в атаку, что имела единственное требование и ожидание — чтобы парламент принял закон, где были бы записаны только имя и фамилия. Это их политическая травма, ими движет только политическая месть», — сказал Талаквадзе.

Вице-спикер отметил, что теперь, когда законопроект разработали на основании киевского законодательства, в оппозиции критикуют его, так как якобы увидели, что это может создать проблемы для «чётного финансирования» партий.

Напомним, партия «Единое национальное движение» (ЕНД) пришла в Грузии к власти, когда президентом страны стал Михаил Саакашвили после переворота, называемого «революция роз». В 2012 году «Нацдвижение» уступила не выборах «Мечте». Большинство нынешних оппозиционных партий в Грузии образовались либо в ходе расколов в ЕНД, либо основаны вышедшими из партии политиками.