Вашингтон, 1 ноября 2022, 09:40 — REGNUM Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски в очередной раз дала положительный тест на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает The Hill.
Ранее, 21 октября, у Валенски уже был обнаружен коронавирус, после чего она ушла на самоизоляцию и стала проходить курс лечения с помощью препарата Paxlovid.
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Это уже не первый случай, отмечает издание, когда после применения Paxlovid наблюдается рецидив заражения. Так, положительный анализ на коронавирус после курса этого препарата дали главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи и президент Джо Байден.