Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски в очередной раз дала положительный тест на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает The Hill.

Рошель Валенски СDC. Gov

Ранее, 21 октября, у Валенски уже был обнаружен коронавирус, после чего она ушла на самоизоляцию и стала проходить курс лечения с помощью препарата Paxlovid.

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«В воскресенье [30 октября] у доктора Валенски начали проявляться легкие симптомы, и у нее снова был обнаружен положительный результат [на коронавирус]. В соответствии с рекомендациями CDC, она изолируется дома и будет участвовать в запланированных встречах виртуально», — говорится в сообщении агентства.

Это уже не первый случай, отмечает издание, когда после применения Paxlovid наблюдается рецидив заражения. Так, положительный анализ на коронавирус после курса этого препарата дали главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи и президент Джо Байден.