Якутск, , 09:56 — REGNUM Особенностью осенней призывной кампании в 2022 году станет снижение количества солдат-срочников, которых отправят на службу. Об этом рассказал 1 ноября военный комиссар Якутии Александр Авдонин. В 14 районах республики призыв не состоится из-за их труднодоступности.

Призыв Mil.ru

Читайте также: Призывников в России не будут привлекать к участию в спецоперации

По его словам, почти все срочники из Якутии в основном будет служить на Дальнем Востоке, исключение составят около 50 человек. Никого из призывников не отправят участвовать в спецоперации, в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, также подчеркнул военком.

«Большая часть призывников будет направлена в воинские части, дислоцированные на территории Восточного военного округа», — заверил Александр Авдонин.

Он также отметил, что отслуживших призывников уже увольняют в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, новые призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции России, заявлял ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.