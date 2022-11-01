Ульяновск, 1 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Ульяновске 1 ноября стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Они будут идти три дня, сообщается на сайте мэрии областного центра.

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С 1 по 3 ноября в городских библиотеках будут проходить исторические часы, тематические экскурсии и викторины. Праздничную эстафету открывают библиотеки № 2, 12 и 28, где состоятся исторический экскурс «Священные страницы», интерактивный час «Я, ты, он, она — вместе целая страна» и творческая программа «С Россией в сердце». Также развернётся книжная экспозиция «Священная война», посвящённая борьбе русского народа с захватчиками в 1612 году.

2 ноября мероприятия продолжатся в библиотеках № 4, 6 и 8. Желающие смогут принять в викторине и проверить свои знания в области этнографии, истории и традиций народов. Также будут представлены программа «Мы едины — мы сильны» и исторический экскурс «В дружбе народов — сила России».

Завершатся праздничные мероприятия в библиотеках 3 ноября. В мэрии отмечают, что состоятся часы истории.

Как сообщало ИА REGNUM , 4 ноября в России отмечают День народного единства и празднуют день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Православный праздник установлен в благодарность за избавление России от нашествия поляков в 1612 году: тогда в народное ополчение под предводительством князя Димитрий Пожарский был прислан из Казани чудотворный образ Богородицы.