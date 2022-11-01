Южно-Сахалинск, , 09:34 — REGNUM Житель Сахалина, который находится в зоне проведения специальной военной операции в защиту Донбасса, записал видео и поблагодарил всех за поддержку, передал привет населению островного региона.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России

«Хочу передать привет всем сахалинцам, кто будет смотреть эти кадры! Работаем, братья!» — сказал военнослужащий.

Боец выразил слова благодарности всем, кто оказывает гуманитарную помощь.

«Сахалинец, вставший на защиту Родины, передает привет землякам и благодарит за помощь и поддержку. А мы в свою очередь гордимся нашими героями и ждем их домой живыми, здоровыми, с победой!» — написал под видео телеграм-канала «Военкор_65» губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершена частичная мобилизация, заявил президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи.