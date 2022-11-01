Омск, 1 ноября 2022, 09:34 — REGNUM В Омске перед судом предстал 61-летний местный житель по обвинению в совершении наезда на несовершеннолетних. Авария произошла 16 июня 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По данным следствия, находясь за рулём маршрутного такси, фигурант при повороте направо на перекрёстке сбил трёх подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате двое из них получили незначительные травмы.
«15-летней пострадавшей были причинены повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, переломов и других повреждений, которые в совокупности квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью», — добавили в надзорном ведомстве.
Девушка долгое время находилась в реанимации, после чего ей потребовалось длительное лечение и реабилитация. Мужчина в ходе следствия признал свою вину. Рассмотрение дела началось в Куйбышевском районном суде Омска.
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