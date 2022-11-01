Омск, 1 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстал 61-летний местный житель по обвинению в совершении наезда на несовершеннолетних. Авария произошла 16 июня 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Pxhere.com Светофор

По данным следствия, находясь за рулём маршрутного такси, фигурант при повороте направо на перекрёстке сбил трёх подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате двое из них получили незначительные травмы.

«15-летней пострадавшей были причинены повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, переломов и других повреждений, которые в совокупности квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью», — добавили в надзорном ведомстве.

Девушка долгое время находилась в реанимации, после чего ей потребовалось длительное лечение и реабилитация. Мужчина в ходе следствия признал свою вину. Рассмотрение дела началось в Куйбышевском районном суде Омска.