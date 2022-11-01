Казань, 1 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. На минимальном уровне за последние пять лет находится подростковая преступность в Казани. За 2022 год к уголовной ответственности привлекли 117 несовершеннолетних, что на 36% меньше уровня 2021 года, сообщил 31 октября начальник управления МВД по Казани Надир Закиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

С его слов, на учащихся городских школ приходится порядка половины несовершеннолетних преступников. Полиции стало известно о 16 происшествиях в образовательных учреждениях с начала года.

По мнению Закирова, с целью профилактики преступности правоохранительные органы и образовательные учреждения должны обмениваться информацией о состоящих на учетах подростках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани с начала 2022 года на треть сократилось количество преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества, краж.

Читайте также: В Туве фиксируют рост детской преступности