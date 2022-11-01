Москва, , 09:34 — REGNUM Член Совфеда Владимир Джабаров предложил переименовать банк после отказа бизнесмена Олега Тинькова от гражданства Российской Федерации.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

«Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?» — задал вопрос Джабаров в телеграм-канале.

Так он отреагировал на решение бизнесмена о выходе из гражданства России и призыва к другим российским бизнесменам последовать его примеру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам основателя банка, его якобы вынудили продать принадлежавшую ему долю в кредитной организации «за копейки» после высказанной им публично критики в адрес спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации б. УССР. Он заявил об этом 2 мая 2022 года в интервью The New York Times.

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