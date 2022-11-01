Херсон, , 09:33 — REGNUM До 70 тысяч человек планируется отселить из районов Херсонской области, расположенных в 15-километровой зоне у Днепра. Об этом сообщили 1 ноября во властных структурах.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Процесс отселения людей уже идёт, уточнили РИА Новости

Как сообщила пресс-служба администрации Херсонской области обеспечивают безопасность людей и оказывают им помощь с переноской вещей, размещением на катерах и теплоходах сотрудники МЧС, волонтёры «Народного фронта», «Единой России», «Волонтеры Победы».

«Выезжающие находятся под бдительным присмотром МЧС с момента погрузки на теплоходы в речпорту Херсона до самого прибытия в Краснодарский край. На сегодняшний день из области выехало порядка 80 000 граждан, и это число продолжает расти.», — сообщили в администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны отселения жителей региона до 15-километровой зоны от Днепра — в зону вошли населенные пунктыНовокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Ранее перемещение затрагивало лишь жителей правого берега Днепра.