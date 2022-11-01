Париж, , 09:32 — REGNUM Высший административный суд Франции отменяет постановление правительства об отмене технического контроля двухколесных транспортных средств, передает BFM TV.

Мотоцикл (сс) James Coleman

Государственный совет восстановил технический контроль для двухколесных транспортных средств, применение которого планировалось на начало 2023 года до его отмены правительством, указав, однако, что эта мера может быть «сдвинута».

«Принятое правительством 25 июля решение о пересмотре применения технического контроля к «двухколесным транспортным средствам», которое оно первоначально приняло в августе 2021 года, является незаконным», — оценил высший административный суд Франции.

По мнению государственного совета, отмена технического контроля должна была стать предметом общественного обсуждения, «учитывая его прямое и значительное воздействие на окружающую среду». Кроме того, меры, предложенные правительством для отступления от европейского обязательства по техническому контролю, «не соответствуют» европейским требованиям, «поскольку они находятся на стадии проекта, что не позволяет достаточно эффективно улучшить безопасность на дороге».

Напомним, в 2014 году Европейская комиссия ввела обязательство для всех стран ЕС ввести до начала 2022 года техосмотр для двухколесных транспортных средств. В самом разгаре лета 2021 года французское правительство опубликовало указ о его учреждении, но только с начала 2023 года.

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