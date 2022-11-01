Торонто, Канада, , 09:32 — REGNUM В результате открытой возле одной из школ Торонто стрельбы погиб один человек. Об этом 1 ноября сообщает местная полиция на своей странице в одной из соцсетей.

Стрельба Alexas_Fotos

«Один человек, мужчина, скончался в больнице… Второй пострадавший, подросток, был доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также указывается, что устроивший стрельбу, который был в черной кофте и медицинской маске, сумел скрыться с места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наказать виновных в давке на олимпиаде в Башкирском государственном университете поручил глава республики Радий Хабиров.