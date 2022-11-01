Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM Режиссёр анимационной картины «Райя и последний дракон» Карлос Лопес Эстрада снимет игровой ремейк аниме-фильма Макото Синкая «Твоё имя». Об этом 1 ноября сообщает журнал Variety.

Двое Цитата из м/ф «Твоё имя». Реж. Макото Синкай. 2016. Япония

Реализацией проекта, который, как отмечается, уже запущен в производство, займутся кинокомпании Paramount, Bad Robot и Toho. Над сценарной адаптацией будет работать Карлос Лопес Эстрада, который вместе с Доном Холлом написал сценарий к ленте «Райя и последний дракон». В качестве продюсеров проекта выступают Джей Джей Абрамс, Ханна Мингелла («Властелины вселенной») и Джон Коэн.

Напомним, Макото Синкай выпустил аниме-фильм «Твоё имя» на большие экраны 3 июля 2016 года. Картина имела впечатляющий коммерческий успех, в мировом прокате она собрала более $382 млн.

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