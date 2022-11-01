Москва, 1 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Во всех московских больницах появятся социальные координаторы. Сейчас она работают уже в 17 стационарах, сообщается 31 октября на портале мэра Москвы.

Nikatv.ru В больнице

Специалисты Службы социальных координаторов оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых социальных услуг после выписки из больницы.

В первую очередь помощь оказывается одиноким пожилым, людям с инвалидностью, пациентам после тяжелых операций, бездомным гражданам. С момента начала работы соцслужбы необходимая поддержка оказана более 13 тысячам пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, новая должность — социальный координатор — появится в Башкирии.

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