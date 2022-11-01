Ярославль, 1 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Утром 1 ноября в Ярославле произошло сразу несколько ДТП. Информация о них появилась в социальных сетях.

Социальные сети

Одна из аварий произошла на мосту через Которосль на Юго-Западной окружной дороге. Там столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение по трассе было затруднено.

«Мост через Которосль. Слева «Киа» разбитая, справа «Субару», дальше «УАЗ Патриот». От «УАЗа» вообще одна фара только осталась», — рассказывает автор опубликованного в соцсетях видео.

Еще одна авария произошла на Северо-восточной окружной дороге при подъезде к перекрёстку с круговым движением в Яковлевском, там также столкнулись несколько автомобилей.

А на улице Чкалова водитель «Шевроле Нива» выехал на трамвайные пути и столкнулся с трамваем. Не исключено, что на ДТП повлияли погодные условия — снег и обледенение дорог, а также несвоевременная замена возителями шин.