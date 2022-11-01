Колпино, Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Прокуратура начала проверку по факту разгерметизации подземного газопровода в Колпино, сообщили 1 ноября в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

В результате разгерметизации подземного газопровода в Колпино пострадали автомобили (группа «ВК» Колпино |Колпинский район) vk.com/kolpinoask

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 31 октября у ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова, 24, при проведении пневматических испытаний произошла взрывная разгерметизация подземного газопровода. В результате ЧП пострадали несколько десятков припаркованных автомобилей.

«В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, проводятся восстановительные работы. На место происшествия также выезжал прокурор Колпинского района Андрей Фёдоров. Своевременность принятия мер по выполнению неотложных работ находится на контроле прокуратуры района», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении ответственными должностными лицами обязанностей по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

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