Белгород, 1 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Движение на низовом мосту через реку Северский Донец открывается после ремонта в Белгороде. Об этом 1 ноября в социальных сетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Https://www.beladm.ru Ремонт моста

Капитальный ремонт объекта на улице Волчанской начался в апреле 2022 года. Дорожники обновили покрытие, обустроили пешеходные переходы, ограждения, укрепили несущие элементы моста.

«Я очень рад, что нам удалось сделать это большое событие в Белгороде в этом году», — отметил глава региона.

Мост капитально отремонтирован впервые за всё время его эксплуатации.