Сосновский район, Челябинская область, 1 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области окончено расследование уголовного дела о гибели 16-летнего рабочего. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд

Местного предпринимателя обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следователей, 9 сентября несовершеннолетний разнорабочий допустил опрокидывание погрузчика и погиб.

При этом подросток не прошёл инструктажа по эксплуатации автопогрузчика. Уголовное дело уже направлено в суд.