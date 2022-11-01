Исламабад, , 09:27 — REGNUM Приобретение у России 300 тыс. тонн пшеницы одобрил накануне экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC). Об этом 1 ноября сообщает газета Dawn.

Пшеница suraj

По данным издания, такое решение было принято ЕСС во время заседания, на котором председательствовал министр финансов и доходов Исхак Дар.

Также указывается, что комитетом была одобрено возможность заключения соглашения по предложению российской государственной компании «Внешнеторговое объединение «Продинторг»» на поставку 300 тыс. тонн пшеницы в Пакистан в период с 1 ноября 2022 года по 15 января 2023 года по цене $372 за тонну.

При этом отмечается, что национальный закупщик (Торговая корпорация Пакистана) сообщил о возможности проведения такой сделки, так как по состоянию на 31 октября «Продинторг» не был под действием антироссийских санкций, и предлагаемое им зерно соответствует установленным стандартам пакистанского министерства продовольственной безопасности и исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне автомобиль, в котором ехал бывший премьер-министр Пакистана, председатель партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» Имран Хан, насмерть сбил журналистку Садаф Наим.