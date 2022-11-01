Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Специалисты завершили основные ремонтные работы на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобильная очередь в «Пулково»

В Московском районе закончили основные работы на шоссе, ведущем в сторону аэропорта и далее в южную часть Ленобласти. Они заключались в замене асфальтобетонного покрытия. Рабочие положили новое дорожное полотно и установили бордюрные камни. По итогу общая протяжённость строительных работ составила 5,85 км.

В дальнейшем специалистам предстоит отремонтировать тротуары, восстановить нарушенное благоустройство и в конце убрать образовавшийся строительный мусор с дороги.

Напомним, что ремонт на Пулковском шоссе стартовал в середине сентября. Из-за проведения работ движение на дороге было затруднено, что часто приводило к пробкам.

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