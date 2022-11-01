Кишинёв, 1 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Вашингтон рассчитывает, что власти Молдавии отреагируют на введение санкций в отношении молдавских политиков, которых считает «олигархами». Об этом 31 октября заявил посол США в Кишинёве Кент Дойл Логсдон на телеканале Pro TV.

Vlad_Plahotniuc Владимир Плахотнюк

Он прокомментировал введение санкций в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и Илана Шора, возглавляющего партию «Шор», которая последние полтора месяца проводит ежедневные протестные акции.

«В США такая партия не могла бы больше действовать. Но правительство Молдавии должно самостоятельно принять решение, это будет решение страны. Надеемся, что предоставленная информация будет учтена и будут предприняты шаги», — сказал Логсдон.

Американский посол подчеркнул, что не считает это давлением со стороны Вашингтона. Он добавил, что специалисты в США собирают информацию на экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона и других оппозиционных политиков.