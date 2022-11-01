Запорожье, Запорожская область, 1 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Запорожье на территории комбината «Звезда» проходят тренировки спецназа ВСУ по высадке десанта. Об этом сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на территории комбината «Звезда» тренируются бойцы спецназа сил специальных операций.

«Там больше двух сотен [человек]», — приводит ТАСС слова Рогова. Он уточнил, что тренировки проводятся на причале предприятия.