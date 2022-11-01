Анадырь, 1 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На Чукотку доставлено 100% запланированного объёма угля, бензина и авиакеросина ТС-1. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Mil.ru Северный завоз

«Крайний танкер с грузом дизельного топлива «Андрей Первозванный» идёт в Певек и уже прошёл залив Вилькицкого. Ожидаемое время его прибытия — 3 ноября», — написал глава региона.

Он также подчеркнул, что после прибытия судна в порт завоз топлива на Чукотку будет закрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что опыт Якутии по доставке социально значимых грузов для арктических населённых пунктов по Северному морскому пути обсудили в региональном парламенте. Предложения, сформированные в ходе заседания, будут направлены в федеральный законопроект о северном завозе.

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