Владикавказ, 1 ноября 2022, 09:22 — REGNUM Северная Осетия собирает школьные учебники для учащихся Мелитополя. Согласован список книг, в ближайшее время будет отправлена первая партия учебников, она предназначена для учащихся старших классов. Об этом сообщил вице-премьер РСО-Алании — полномочный представитель республики при президенте РФ Игорь Барсков.
По словам Баскова, первая партия учебников из 300 книг для старшеклассников будет отправлена в Запорожскую область.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее казаки Северной Осетии объявили о сборе продуктов питания и товаров первой необходимости для беженцев из Донбасса.