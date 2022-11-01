Владикавказ, 1 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Северная Осетия собирает школьные учебники для учащихся Мелитополя. Согласован список книг, в ближайшее время будет отправлена первая партия учебников, она предназначена для учащихся старших классов. Об этом сообщил вице-премьер РСО-Алании — полномочный представитель республики при президенте РФ Игорь Барсков.

Дарья Драй, ИА REGNUM Книги

«По поручению главы республики Сергея Меняйло постпредством Северной Осетии-Алании организована работа по оказанию поддержки новым регионам России. В частности, с руководством образовательных учреждений Мелитополя был согласован список необходимой литературы», — приводит слова полпреда «Комсомольская правда».

По словам Баскова, первая партия учебников из 300 книг для старшеклассников будет отправлена в Запорожскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казаки Северной Осетии объявили о сборе продуктов питания и товаров первой необходимости для беженцев из Донбасса.