Тюмень, 1 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён оптовый наркодилер, который был задержан с 15 килограммами синтетических запрещённых веществ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Из материалов уголовного дела следует, что 20 апреля 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск у поселка Богандинский наряд ГИБДД остановил автомашину «Хайвел» для проверки документов у водителя. За рулём был Михаил К., 1988 года рождения. Дорожные полицейские обратили внимание на то, что он сильно нервничал, путался в словах, поэтому провели осмотр автомобиля. В присутствии понятых инспекторы нашли в багажнике чёрный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 30 вакуумных упаковок с порошкообразным веществом. Экспертиза выяснила, что порошок — синтетический наркотик. Стоимость партии на чёрном рынке превышала 100 млн рублей.

В ходе судебного заседания ранее не судимый Михаил К. сообщил, что искал работу в интернете. Там получил предложение распространять крупные партии наркотиков. С августа 2021 года он устраивал оптовые тайники с наркотиками в Новосибирской области и успел заработать более двух миллионов рублей. В день задержания он вёз очередную партию запрещённых веществ в Новосибирск.

Свою вину Михаил К. признал полностью. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт почти 15 кг наркотических веществ и приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало, группу челябинцев осудили за оборот двух килограммов наркотиков. Суд назначил одному из них девять лет заключения, а второму — десять в колонии строгого режима.