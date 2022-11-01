Саратов, 1 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области мобилизованных разместили в одном из летних оздоровительных учреждений. Для проживания военнослужащих в период холодов провели отопление, сообщил 1 ноября губернатор Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r Мобилизованные в Саратовской области

Глава Саратовской области встретился с мобилизованными. Бойцы интересовались мерами поддержки семей, кредитными каникулами. Актуальным остается вопрос по ускоренной регистрации браков, отметил Бусаргин.

Он также напомнил о работе в региональном правительстве для семей мобилизованных горячей линии — (8452) 21-00-21. Операторы принимают звонки с 09:00 до 18:00 в будние дни.

Губернатор разъяснил, что необходимое обмундирование от Минобороны РФ военнослужащим выдадут перед отбытием. Кроме того, бойцы получат комплекты дополнительного снаряжения (спальные мешки, балаклавы, термобелье, подшлемники, утепленные резиновые сапоги и дождевики).

В настоящее время мобилизованные проходят боевое слаживание. Бусаргин заверил, что их семьи не останутся без поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, депутаты Саратовской областной думы 26 октября приняли ряд законопроектов о мерах поддержки военнослужащих и их семей (мобилизованные, добровольцы, контрактники).

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