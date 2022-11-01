Москва, 1 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Плановое повышение ипотечных ставок в России может произойти до февраля 2023 года. Такой прогноз дал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко, передаёт 1 ноября ТАСС.

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При этом, по его мнению, ставки ипотечного кредитования не имеют тенденции к скачкообразному росту, они будут расти плавно Резких скачков не ожидается.

«Тренд на повышение обычно не разворачивается за один-два месяца, а длится около полугода. Плавное повышение будет идти достаточно долго, но без всплесков, если не будет экстраординарного решения ЦБ РФ», — пояснил Гордейко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России объем ипотечного кредитования будет расти, считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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